Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Универа» рассказал, как хотел пойти работать таксистом из-за коронавируса

Актер Александр Мартынов признался, что хотел стать таксистом из-за безденежья

close
100%
Личный архив Александра Мартынова

Актер Александр Мартынов, известный по роли Валентина в сериале «Универ», рассказал mk.ru, что думал о работе в такси из-за проблем с деньгами.

«Периоды сложные бывают у всех, как раз такой был в пандемию, когда не было работы вообще, а ипотека саму себя не выплатит. Когда у тебя есть дети, времени на размышления быть не может, поэтому ты просто идешь и делаешь. Была даже мысль пойти в такси, но я изучил вопрос и понял, что угроблю здоровье, угроблю машину, а семье все равно особо не помогу», — отметил Мартынов.

В августе 2023 года актриса Настасья Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении культового ситкома «Универ» отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования. При этом, отметила Самбурская, иногда ей надоедает подолгу играть одних и тех же персонажей, поэтому ей нужна другая мотивация, например, финансовая.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ.13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

Ранее Павел Деревянко рассказал, каким животным хотел бы стать.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами