Звезда «Универа» рассказал, как хотел пойти работать таксистом из-за коронавируса

Актер Александр Мартынов, известный по роли Валентина в сериале «Универ», рассказал mk.ru, что думал о работе в такси из-за проблем с деньгами.

«Периоды сложные бывают у всех, как раз такой был в пандемию, когда не было работы вообще, а ипотека саму себя не выплатит. Когда у тебя есть дети, времени на размышления быть не может, поэтому ты просто идешь и делаешь. Была даже мысль пойти в такси, но я изучил вопрос и понял, что угроблю здоровье, угроблю машину, а семье все равно особо не помогу», — отметил Мартынов.

В августе 2023 года актриса Настасья Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении культового ситкома «Универ» отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования. При этом, отметила Самбурская, иногда ей надоедает подолгу играть одних и тех же персонажей, поэтому ей нужна другая мотивация, например, финансовая.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ.13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

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