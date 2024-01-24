«Унесло кукуху»: продюсер объяснил выходки Киркорова стремлением угнаться за трендами

Продюсер Евгений Кобылянский в разговоре с NEWS.ru заявил, что певец Филипп Киркоров совершает выходки «в своем амплуа» ради того, чтобы угнаться за молодыми артистами.

«А что зацепились за Киркорова? Он в своем амплуа. Давайте вспомним времена еще десятилетней давности. Филипп делал новые программы, рос как артист, миллионы людей ему рукоплескали. Заслужил (звание народного артиста — «Газета.Ru»). Пока не начались эти кресты, разрушающиеся на сцене, и так далее. Когда уж унесло кукуху, и земля ей пухом», — пошутил Кобылянский.

Продюсер считает странными разговоры о том, что Киркоров якобы не достоин звания народного артиста России. Кобылянский убежден, что отечественный шоу-бизнес уже привык к эпатажному поведению артиста.

21 декабря Филипп Киркоров принял участие в «голой» вечеринке телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», гостями которой стали и другие звезды — Дима Билан, Ксения Собчак, Анна Асти и не только. У многих из них после мероприятия возникли проблемы с проведением концертов и съемками в новогодних проектах. После мероприятия суд взыскал с Киркорова задолженность по налогам и сборам на сумму ₽7,9 млн.

Ранее Алексей Кортнев признался, что не планировал давать концерт в Москве.