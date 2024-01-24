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«Игра в кальмара» получит второй сезон в 2024 году

Netflix пообещала выпустить второй сезон «Игры в кальмара» в 2024 году

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Netflix

Стриминговая платформа Netflix пообещала выпустить второй сезон сериала «Игра в кальмара» до конца 2024 года. Об этом пишет Deadline.

«Несмотря на прошлогодние забастовки, отсрочившие запуск некоторых шоу, на 2024 год у нас запланирована большая и смелая программа», — заверили в Netflix.

Во втором сезоне зрители вновь увидят Ли Бен Хуна в роли главного героя и Ви Ха Чжуна, который вновь сыграет полицейского детектива Чжун Хо. Также вернется Гон Ю. Среди новых актеров — Йим Си Ван, Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун и Ян Дон Гын, а также Пак Гю Ен, Чо Ю Ри, Кан Э Сим, Ли Давид, Ли Джин Ук, Чхве Сын Хен, Ро Чжэ Вон и Вон Чжи Ан.

Премьера «Игры в кальмара» состоялась в октябре 2021 года и стала крупнейшим сериалом Netflix за все время, как по часам просмотра (2,2 млрд по всему миру за первые 13 недель), а согласно недавно обновленному показателю просмотров, который показывает эквивалент 265,2 млн полных просмотров первого сезона. Сериал получил шесть премий «Эмми» в 2022 году, в том числе за лучшую мужскую роль и за лучшую режиссуру драматического сериала.

Ранее турецкие и корейские сериалы провалились в онлайн-кинотеатрах России.

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