Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ведущий «Маски» рассказал о специфическом отношении к экстриму

Певцу Макарову отказали в участии в трэвел-шоу из-за отказа прыгать с тарзанкой

close
100%
Шоу «Маска»/Пресс-служба НТВ

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров рассказал о своем специфическом отношении к экстремальным видам развлечений. Его цитирует «Пятый канал».

По словам шоумена, он может иногда прокатиться с самой высокой американской горки.

«Однозначно с тарзанки я прыгать не буду, потому что, когда я был в Сочи, в Skypark, и посмотрел, с какой высоты люди прыгают, а еще и сколько это стоит! Да это мне должны платить за то, что я прыгну, а не я должен платить! То есть на такие вещи я, конечно, не пойду», — сказал он.

Макаров уточнил, что в молодости охотнее шел на рискованные аттракционы.

«Сейчас я к экстриму стал относиться более степенно, более сдержанно. Все-таки адреналина мне хватает на работе», — отметил ведущий шоу «Маска».

Из-за отказа прыгать с тарзанкой, рассказал Макаров, ему отказали в участии в одном из трэвел-шоу.

«Я не готов пойти на такие экстремальные вещи. Я очень люблю жизнь и не готов сиюминутно ею рисковать ради выброса адреналина», — заключил шоумен.

До этого актриса Наталья Бардо рассказала в личном блоге о травме, полученной во время семейного отдыха в Турции. Артистка призналась, что не может спать после катания на водном тюбинге.

Ранее Марго Робби осталась без номинации на «Оскар».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами