Ведущий «Маски» рассказал о специфическом отношении к экстриму

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров рассказал о своем специфическом отношении к экстремальным видам развлечений. Его цитирует «Пятый канал».

По словам шоумена, он может иногда прокатиться с самой высокой американской горки.

«Однозначно с тарзанки я прыгать не буду, потому что, когда я был в Сочи, в Skypark, и посмотрел, с какой высоты люди прыгают, а еще и сколько это стоит! Да это мне должны платить за то, что я прыгну, а не я должен платить! То есть на такие вещи я, конечно, не пойду», — сказал он.

Макаров уточнил, что в молодости охотнее шел на рискованные аттракционы.

«Сейчас я к экстриму стал относиться более степенно, более сдержанно. Все-таки адреналина мне хватает на работе», — отметил ведущий шоу «Маска».

Из-за отказа прыгать с тарзанкой, рассказал Макаров, ему отказали в участии в одном из трэвел-шоу.

«Я не готов пойти на такие экстремальные вещи. Я очень люблю жизнь и не готов сиюминутно ею рисковать ради выброса адреналина», — заключил шоумен.

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