Концерт «Оргии праведников» в Сибири отменили после высказываний об СВО

Концерт рок-группы «Оргия праведников» в Тюмени отменили после высказываний солиста Сергея Калугина о специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об отмене концерта в Сибири сообщает Ura.ru со ссылкой на администрацию бара «Капкан», где должно было пройти выступление.

«В нашей группе на сайте «ВКонтакте» начали писать люди, что солист группы Сергей Калугин неоднократно высказывался против СВО и России. Мы сразу же отменили концерт, позицию солиста мы до этого не знали», — уточнили в администрации.

Владельцы бара указали также на то, что не являются организаторами мероприятия.

«Мы связывались с коллегами из других городов — Екатеринбурга и Челябинска, там концерты не отменяли», — добавили в «Капкане».

Концерт в Тюмени должен был состояться 3 февраля.

Накануне концерты певицы Лолиты Милявской отменили в подмосковном городе Раменское. Минкультуры Московской области сообщило об этом общественникам из движения «Зов народа», которые ранее просили об отмене выступлений Милявской.

Ранее стало известно, Шэрон Осборн спасли после передозировки препаратами.