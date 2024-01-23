Шэрон Осборн спасли после передозировки препаратами

Телеведущая и продюсер, жена рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон Осборн рассказала о передозировке медицинскими препаратами, которая у нее произошла после измены мужа. Об этом она рассказала во время своего шоу «Cut The Crap», пишет Page Six.

По словам Осборн, она не знает, какой объем медицинских препаратов приняла. Ее спасли благодаря вмешательству обслуживающего персонала.

«Я была закрыта в спальне. Горничная попыталась войти и увидела меня», — рассказала 71-летняя знаменитость.

Оззи и Шэрон Осборн поженились в 1982 году. В 2016 они заявили о разрыве после того, как стало известно о четырехлетнем романе музыканта с парикмахершей.

У пары трое детей: 40-летняя Эйми, 39-летняя Келли и 38-летний Джек.

Накануне Осборн пожаловалась на чрезмерное похудение в шоу журналиста Пирса Моргана «Piers Morgan Uncensored».

Осборн призналась, что похудела с помощью популярных среди звезд инъекций препарата «Оземпик», предназначенного для диабетиков. По словам телеведущей и писательницы, она сбросила 13 килограммов при росте 158 сантиметров и теперь весит меньше 45 килограммов.

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