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Председатель киноподразделения Netflix уйдет из компании

Председатель Netflix Films Стубер покинет компанию ради нового бизнеса

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Christophe Ena/AP

Председатель киноподразделения стримингового сервиса Netflix Скотт Стубер уйдет из компании. Об этом сообщает Bloomberg.

В марте 2024 года он собирается запустить собственную медиакомпанию.

Стубер пришел в компанию в 2017 году, под его руководством Netflix Films стала одной из самых успешных киностудий Голливуда. При нем Netflix стал снимать больше контента по франшизам и сократил анимационный департамент — теперь мультфильмы для студии рисуют подрядчики.

При продюсере с Netflix стали работать такие известные режиссеры, как Альфонсо Куарон, Спайк Ли, Мартин Скорсезе, Грета Гервиг и Зак Снайдер.

Сервис Netflix стал недоступен для подписчиков из России после начала спецоперации на Украине.

В 2023 году Netflix послал по почте последний DVD-диск. На последнем отправленном компанией диске был записан фильм «Железная хватка» (2010) режиссеров Джоэла и Итана Коэнов.

Уточняется, что у устаревшего сервиса на момент закрытия все еще оставались тысячи подписчиков.

Ранее были названы фильмы — номинанты на «Оскар».

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