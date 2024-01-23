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Блиновскую поместили в камеру на 20 человек

Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек в московском СИЗО-6

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Телеграм-канал Суды общей юрисдикции г. Москвы

Блогера Елену Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова.

Блиновская содержится в московском СИЗО-6. Известно, что на условия содержания она не жаловалась.

В беседе с агентством омбудсмен Москвы Татьяна Потяева также рассказала, что планирует посетить Блиновскую в начале февраля.

Уголовное дело против нее возбудили в 2023 году по статье об уклонении от уплаты налогов.

22 января 2024 года Московский городской суд изменил меру пресечения Блиновской и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. В качестве причины следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогерше запрещено общаться.

Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской к нарушению статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам. Всего ей грозит до 16 лет колонии.

Накануне телеведущая Виктория Боня сообщила, что у нее двоякое отношение к отправлению Блиновской в СИЗО

Ранее было опубликовано видео задержания Блиновской в зале суда.

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