Бари Алибасов-младший рассказал, что сам нашел седьмую жену для отца

Бари Алибасов-младший, сын продюсера, рассказал «Газете.Ru», что не знал о намерении отца жениться на помощнице Елене. Мужчина добавил, что сам отбирал помощницу из 200 претендентов, поэтому не понимает, почему отец не пригласил «сваху» на свадьбу.

«Очень рад, узнал от коллег. Около 10 месяцев назад я перестал Лене платить зарплату. Потому что папа сказал: «зачем, смысл, она и живет бесплатно, и ест бесплатно из нашего бюджета. У нас уже симбиоз, так что отвали со своими зарплатными отношениями». И они меня с моей зарплатой год назад выгнали из финансовых взаиморасчетов друг с другом. Я Лену отобрал лично 200 человек собеседования проходили на то, чтобы работать с отцом, но самой профессиональной оказалась Лена. Ладно, сына (не пригласить на свадьбу – «Газета.Ru»), хрен с ним с сыном, но сваху не пригласить — это, конечно, отвратительно. Год она его выхаживала, полгода мы выхаживали его вместе. Потом год она его выхаживала сама. Как вы видите, сейчас он разговаривает, поет, танцует, уже не на коляске, все с ним отлично. Поэтому фундамент этих отношений великолепный и прекрасный. Я на Новый год приезжал вместе с дочерью и хотел, чтобы папа Амеличку увидел, а они слились, видимо, из-за свадьбы. Негоже от внучки сливаться, ладно от сына. Так что небольшая претензия в их огород есть, что они в своих медовых месяцах не могут увидеть внучку», — сказал он.

Алибасов-младший назвал свою новую мачеху своим близким человеком. Он отметил, что ему все равно, будет ли Елена претендовать на имущество продюсера.

«Он может делать со своим имуществом, что он хочет и как он хочет. Но в прошлый раз, когда он на Шукшиной женился, ее дочка терпеть его не могла, она его обсирала. Он не хотел ей ничего отдавать, и получается, его попытались изнасиловать, отобрать у него квартиру, деньги и права на творческие продукты. Это сделали насильно. Он любит Лиду, не любит Олю, ничего не хочет отдавать, а они у него забирают. Это нехорошо. А в случае с Леной, мне даже, если честно, плевать, искренние эмоции у нее или неискренние. Я ее люблю, она классная, помогла мне отца спасти. Она для меня очень близкий человек в любом случае, вне зависимости от количества корысти в этом всем. Но самое главное, что, если он даже захочет все переписать и отдать — это будет его желание. Ну как я могу куда-то влезать?», — пояснил он.

Бари Алибасов рассказал о том, что женился на своей помощнице Елене, в программе «Центральное телевидение». Они «тихо» зарегистрировали брак, пышного торжества не было. Продюсер добавил, что после женитьбы стал «регулярно питаться».

Ранее Алибасов отреагировал на сообщения о своей госпитализации.