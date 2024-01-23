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Илзе Лиепа даст юбилейный концерт «Мой отец Марис Лиепа»

Балерина Лиепа станцует на сцене Московского академического музыкального театра

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МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Народная артистка России Илзе Лиепа даст юбилейный концерт «Мой отец Марис Лиепа» 5 февраля в Московском академическом Музыкальном театре (МАМТ) им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Режиссером юбилейной версии мультижанрового спектакля-концерта стал народный артист России Андрис Лиепа, собравший на одной сцене звездный состав исполнителей. Перед зрителями выступят Евгения Образцова, Владимир Шкляров, Алена Ковалева, Артемий Беляков, Семен Чудин, Элеонора Севенард, Денис Родькин, Ксения Шевцова, Иван Михалев, Екатерина Первушина, Артур Мкртчян, Дмитрий Антипов.

В постановке представлены тексты Мариса Лиепы, превращенные балериной в пьесу, балетные номера, увлекательный видеоконтент.

«В свой юбилейный вечер я хочу сыграть дорогой для меня спектакль о моем отце. Это спектакль о времени, о людях, о пространстве балета. Вместе с моим братом Андрисом мы приглашаем друзей и всех, кто любит балет», — говорит Илзе Лиепа.

Илзе Лиепа — лауреатка Государственной премии РФ и Национальной театральной премии «Золотая маска», театральных премий «Чайка», «Хрустальная Турандот», «Душа танца». В Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко начиналась карьера ее отца — народного артиста СССР Мариса Лиепы (1936-1989).

Накануне стало известно, что спектакль «Карлик Нос» вернется в Москву с новыми декорациями.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал, с кем бы пошел на свидание.

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