Лужина не согласилась с мнением Михалкова, что фильмы Рязанова не кино

Актриса Лариса Лужина заявила в беседе с aif.ru, что не разделяет позицию режиссера Никиты Михалкова о Эльдаре Рязанове.

Лужина назвала картины Рязанова достойными киноработами, которые до сих пор смотрят зрители. По мнению артистки, фильмы режиссера очень тесно вошли в жизнь россиян.

«Потом уже фильмы пошли на спад — вполне возможно. Я имею в виду последние киноработы Рязанова — «Старые клячи» и другие уже послеперестроечные картины. Но мне кажется, что все равно у него достойные картины. Может, я не очень хорошо разбираюсь, Никита Сергеевич лучше разбирается в том, что кино, что не кино. А я воспринимаю эмоционально, как зритель. Я люблю кино Эльдара», — отметила Лужина.

В декабре режиссер Михалков заявил, что не считает работы Эльдара Рязанова кино. Режиссер назвал хорошими фильмы коллеги с точки зрения драматургии, поэтому их «хорошо и весело смотреть». Однако Михалков считает, что кино строится по-другому. Для него это «живая вещь».

Михалков пояснил, что ленты, подобные тем, что делал Эльдар Рязанов, должны быть в кинематографе. Он заявил, что считает лучшей картиной постановщика комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» — в ней, подчеркнул Михалков, совпало все: и драматургия, и хорошее исполнительское мастерство.

Ранее актер Долинский заявил, что Михалков не обязан скрывать свое мнение о Рязанове.