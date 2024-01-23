«Люблю своего Никитоса»: Марина Анисина об отношениях с Джигурдой после скандала

Фигуристка Марина Анисина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заверила, что по-прежнему любит своего мужа Никиту Джигурду на фоне скандала с видео Волочковой.

«Я люблю своего Никитоса, что бы он не вытворял, не переходя грань дозволенного мной. Почти все женщины стремятся переделать мужчин, а когда это им удается, они теряют к ним интерес», — заявила Анисина (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской «Гитара». В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь. После этого Волочкова заявила, что Джигурда заранее подготовил эту провокацию и она больше никогда не сможет «назвать его другом».

19 января Волочкова подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео танцовщицы с Джигурдой.

В заявлении сказано, что Волочкова не давала согласия на сбор информации, «содержащей интимные сцены и ее личную тайну о частной жизни», а также на публикацию подобного контента. В документе уточняется, что на момент записи видео в доме балерины находились Джигурда и его помощник.

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