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«Вопрос репертуара»: критик назвал имя претенденток на «замену» Анне Асти

Критик Бабичев заявил, что Mia Boyka и Мари Краймбрери могут заменить Анну Асти

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Продюсер и критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что певицы Мари Краймбрери, Mary Gu и Mia Boyka могут стать своеобразной «заменой» Анне Асти после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой.

«Мари Краймбрери — Анна Асти на минималках. Имя на слуху, яркая девчонка, песни в ротациях, но сказать, что есть что-то убойное, что знал бы каждый, я утверждать не могу. Это вопрос репертуара. Будет возможность выпускать такие песни — я думаю, Краймбрери быстро взлетит на высокую позицию», — пояснил Бабичев.

При этом критик напомнил, что Mary Gu показала хорошие результаты, выпустив альбом «Дисней» в период пандемии коронавируса, однако после этого громких релизов от звезды не было. Тем не менее продюсер убежден, что у артистки большой творческий потенциал. Он считает, что если указанные артистки будут понемногу расширять свою целевую аудиторию, то у них будет очень неплохая перспектива занять свое место в шоу-бизнесе.

«Однако Анна Асти слишком заметная персона, тем более на «голой» вечеринке она ничем не выделилась, просто выступила за гонорар. Я уверен, пройдет время и все встанет на свои места. Никто глобально не будет отменять Анну Асти», — резюмировал Бабичев.

Ранее Элджей вышел из лейбла Анны Асти после скандальной вечеринки Ивлеевой.

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