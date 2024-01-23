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Лада Дэнс и «Иванушки» станут гостями спецсезона шоу «Ну-ка, все вместе»

Премьера спецсезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» состоится в феврале

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Личный архив Ирины Ортман

В новом спецсезоне вокального телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» приглашенными гостями станут певица Валерия, Лада Дэнс, Иванушки «International», «Непара» и другие российские звезды. Об этом пишет РИА Новости.

«Каждый из гостей откроет выпуск суперхитом и займет место судьи рядом с Сергеем Лазаревым на стене», — рассказали в пресс-службе телеканала «Россия».

По данным СМИ, в специальном сезоне за первенство на телешоу будут соревноваться исключительно профессиональные музыкальные коллективы. Им предстоит обойти соперников в борьбе за Кубок шоу и 5 миллионов рублей.

«Каждому из них предстоит доказать сотне музыкальных экспертов во главе с Сергеем Лазаревым, что он действительно лучший!» — отметили на канале.

Премьера нового сезона телешоу состоится на «России» 2 февраля.

Ранее боевик «Неудержимые 4» стал лидером по числу номинаций на «Золотой малине».

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