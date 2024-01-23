Машков вспомнил, почему выбрал актерскую профессию: «Решил попробовать»

Актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков признался, что решил попробовать актерскую профессию, так как вера в него «была велика» у родителей. Слова артиста передает «Пятый канал».

«Я поехал пробоваться и сразу столкнулся с тем, что меня не взяли. Но я не потерял энтузиазма. Есть такая замечательная фраза: успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Так я двигался дальше и попал в Новосибирское театральное училище — очень творческое учреждение. Там были замечательные педагоги, замечательные товарищи», — вспомнил Машков.

Народный артист России Владимир Машков родился в семье актера Новокузнецкого кукольного театра Льва Машкова и Натальи Никифоровой. Мать артиста в 1970-е годы работала главным режиссером театра, в котором служил его отец.

В ноябре 2023 года стало известно, что дочь Машкова Мария стала гражданкой США. Актриса назвала себя «новым человеком». Девушка пояснила, что теперь она не Мария Владимировна Машкова, а просто Маша Машкова. Кроме того, артистка поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что снялась в сериале за границей. По словам Машковой, это ее дебют в американском кино.

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