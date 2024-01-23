Автор оригинального «Парка Юрского периода» готовит сценарий продолжения

Студия Universal запускает в разработку новый фильм по «Миру Юрского периода», планируя полностью перезагрузить вселенную. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, сценарий к предстоящей картине напишет Дэвид Кепп — автор «Парка Юрского периода» 1993 года и второй части «Затерянный мир» 1997 года. Отмечается, что изюминкой нового фильма станет совершенно новый взгляд на эпоху Юрского периода. Продюсерами выступят Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл (все части «Назад в будущее») и Патрик Кроули («Легенды осени»).

Deadline сообщает, что в фильме не ожидается возвращения Криса Прэтта, Брайс Даллас Ховард, а также Джеффа Голдблюма, Лоры Дерн и Сэма Нилла.

Всего во франшизе шесть фильмов, собравших по миру более $6 млрд. Последняя часть «Мир Юрского периода: Господство» вышла в 2022 году, заработав $1 млрд в мировом прокате.

В 2022 году постановщик Колин Треворроу, срежиссировавший последний на данный момент вышедший фильм по франшизе, заявлял, что студии стоило остановиться на первой картине Стивена Спилберга. Он выразил мнение, что «Парк Юрского периода» не подходит для франшизы.

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