«Неудержимые 4» могут признать худшим фильмом

Боевик «Неудержимые 4» оказался лидером по числу номинаций на антипремии «Золотая малина». Об этом сказано на сайте мероприятия.

Новые «Неудержимые» отличились в таких категориях, как «Худший фильм», «Худшая актриса второго плана» (Меган Фокс), «Худший актер второго плана» (Сильвестр Сталлоне), «Худшая экранная пара», «Худший ремейк/приквел/сиквел», а также — «Худший режиссер» и «Худший сценарий».

Накануне сообщалось, что Сильвестр Сталлоне начал работу над сценарием «Неудержимые 5». Об этом рассказал сыгравший во всех частях франшизы актер Дольф Лундгрен, однако официальной информации о работе над продолжением пока не было. Лундгрен также объяснил, почему четвертый фильм оказался неудачным. По словам актера, в творческом процессе не участвовал Сильвестр Сталлоне, как это было раньше. Кроме того, за месяц до начала съемок у фильма сменился режиссер.

Картина «Неудержимые 4» вышла в российский прокат 21 сентября 2023 года. Режиссером выступил Скотт Во. В каст вошли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр, а также 50 Cent, Меган Фокс, Тони Джа, Ико Уайс и Энди Гарсиа.

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