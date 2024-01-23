Звезда «Слова пацана» о втором сезоне: «Обсуждается, но точного ответа нет»

Актер Леон Кемстач, сыгравший Пальто в «Слове пацана», заявил об обсуждении второго сезона сериала. Об этом юный артист рассказал в интервью изданию «Сноб».

«На данный момент второй сезон обсуждается на встречах режиссера со сценаристами и продюсерами, но точного ответа пока нет. Поэтому, похоже, про то, будет продолжение или нет, все мы узнаем одновременно», — поделился актер.

В то же время Кемстач отметил, что шоу всем запомнится надолго — независимо от выхода продолжения. По словам звезды, лично для него этот проект всегда будет под номером один.

Кемстач также признался, что ставит перед собой цель сняться в Голливуде.

«Но это, конечно, частность, а общая цель — состояться как личность, стать влиятельным человеком, способным оказывать, безусловно, положительное влияние», — отметил он.

До этого актер Лев Зулькарнаев заявил, что мог бы сняться во втором сезоне «Слова пацана». По мнению актера, можно было бы снять продолжение проекта, которое рассказывало бы о переезде казанских бандитов в Москву. Он уточнил, что ничего не знает о возможном продолжении сериала, однако уверен, что материала для сценария хватило бы.

Ранее звезда «Пацанок» Медведева призналась, что не могла говорить на съемках.