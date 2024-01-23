Стало известно, когда выйдет продолжение «Рика и Морти»

Восьмой сезон культового сериала «Рик и Морти» выйдет в 2025 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Однако точной даты выхода шоу пока нет. Создатели планировали выпустить сериал раньше, но им помешала забастовка Гильдии сценаристов в США.

В то же время создатели напомнили, что в 2023 году выйдет спин-офф «Рика и Морти» в виде аниме. Его созданием занимался режиссер Такаси Сано («Башня Бога»). Аниме будет состоять из 10 серий. Adult Swim опубликовали отрывок из предстоящего спин-оффа на своем YouTube-канале.

Премьера седьмого сезона «Рика и Морти» состоялась в октябре 2023 года, а последний эпизод вышел в декабре.

В 2022 году художник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов нарисовал главных героев «Рика и Морти» в стиле культовых советских аниматоров. Уляшов изобразил героев в стиле: Александра Татарского и Игоря Ковалева, известных по пластилиновым мультфильмам «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег»; создателей «Остров сокровищ» и «Приключения Капитана Врунгеля» Давида Черкасского и Радны Сахалтуева; автора «Антошки» Леонида Носырева; художника-постановщика «Каникул в Простоквашино» Аркадия Шера.

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