Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда выйдет продолжение «Рика и Морти»

Восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году

close
100%
Cartoon Network

Восьмой сезон культового сериала «Рик и Морти» выйдет в 2025 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Однако точной даты выхода шоу пока нет. Создатели планировали выпустить сериал раньше, но им помешала забастовка Гильдии сценаристов в США.

В то же время создатели напомнили, что в 2023 году выйдет спин-офф «Рика и Морти» в виде аниме. Его созданием занимался режиссер Такаси Сано («Башня Бога»). Аниме будет состоять из 10 серий. Adult Swim опубликовали отрывок из предстоящего спин-оффа на своем YouTube-канале.

Премьера седьмого сезона «Рика и Морти» состоялась в октябре 2023 года, а последний эпизод вышел в декабре.

В 2022 году художник студии «Союзмультфильм» Прокопий Уляшов нарисовал главных героев «Рика и Морти» в стиле культовых советских аниматоров. Уляшов изобразил героев в стиле: Александра Татарского и Игоря Ковалева, известных по пластилиновым мультфильмам «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег»; создателей «Остров сокровищ» и «Приключения Капитана Врунгеля» Давида Черкасского и Радны Сахалтуева; автора «Антошки» Леонида Носырева; художника-постановщика «Каникул в Простоквашино» Аркадия Шера.

Ранее сообщалось, что актер Майкл Стулбарг исполнит роль Бориса Березовского на Бродвее.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами