Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Серьезного человека» сыграет Бориса Березовского в бродвейской постановке

Актер Майкл Стулбарг исполнит роль Бориса Березовского на Бродвее

close
100%
Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Майкл Стулбарг исполнит роль Бориса Березовского в лондонской пьесе «Патриоты» Питера Моргана, которую покажут на Бродвее. Об этом сообщает Variety.

Звезда «Серьезного человека» выйдет на бродвейскую сцену после почти 20-летнего перерыва вместе с актерами Уиллом Кином (роль Владимира Путина) и Люком Таллоном (Роман Абрамович), сыгравшими в оригинальной постановке театра «Алмейда». Предпоказы бродвейской версии спектакля начнутся с 1 апреля.

Премьера «Патриотов» состоялась на сцене лондонского театра «Алмейда». Режиссером постановки выступил создатель сериала «Корона» Питер Морган. Роль Березовского тогда играл Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света»).

В августе 2023 года британский продюсер Соня Фридман надеялась, что у пьесы «Патриоты» Питера Моргана о Владимире Путине и Борисе Березовском «будет будущее в Нью-Йорке» — на Бродвее. Она также назвала постановку мощной и увлекательной политической пьесой, «которая одновременно невероятно своевременна и актуальна». Ходили также слухи о том, что компания Netflix заинтересована превратить работу Моргана в шестисерийную драму.

Ранее сообщалось, что мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» стал самой кассовой анимацией в истории РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами