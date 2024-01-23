Звезда «Серьезного человека» сыграет Бориса Березовского в бродвейской постановке

Актер Майкл Стулбарг исполнит роль Бориса Березовского в лондонской пьесе «Патриоты» Питера Моргана, которую покажут на Бродвее. Об этом сообщает Variety.

Звезда «Серьезного человека» выйдет на бродвейскую сцену после почти 20-летнего перерыва вместе с актерами Уиллом Кином (роль Владимира Путина) и Люком Таллоном (Роман Абрамович), сыгравшими в оригинальной постановке театра «Алмейда». Предпоказы бродвейской версии спектакля начнутся с 1 апреля.

Премьера «Патриотов» состоялась на сцене лондонского театра «Алмейда». Режиссером постановки выступил создатель сериала «Корона» Питер Морган. Роль Березовского тогда играл Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света»).

В августе 2023 года британский продюсер Соня Фридман надеялась, что у пьесы «Патриоты» Питера Моргана о Владимире Путине и Борисе Березовском «будет будущее в Нью-Йорке» — на Бродвее. Она также назвала постановку мощной и увлекательной политической пьесой, «которая одновременно невероятно своевременна и актуальна». Ходили также слухи о том, что компания Netflix заинтересована превратить работу Моргана в шестисерийную драму.

Ранее сообщалось, что мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» стал самой кассовой анимацией в истории РФ.