Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лолита Милявская объяснилась за пост с поздравлением Зеленского

Лолита сочла интерес к посту о Зеленском результатом работы украинской стороны

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Певица Лолита Милявская, комментируя упреки в свой адрес из-за поста 2019 года с поздравлениями Владимиру Зеленскому, заявила, что этот шквал критики в ее адрес – это результат работы украинской стороны, которой выгодны внутрироссийские конфликты. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что на фоне удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, ей начали присылать старую публикацию, которую выдают за новую.

Лолита подчеркнула, что никогда ничего не удаляет из своей ленты, у нее нет для этого никаких оснований.

Лолита добавила, что понимает, «кто это работает, для чего это надо». По ее словам, «работает как раз украинская сторона», потому что «это надо только ей».

До этого в социальных сетях начали обсуждать видеозапись с участием певицы Лолиты Милявской, которая была снята в апреле 2019 года.

В ролике артистка выражает надежду на открытие дороги для российских артистов на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах. Она также желает своей родине (певица родилась в Закарпатской ССР) всего лучшего и надеется, что Зеленский не сдаст свои позиции.

Также Лолита после отмены концертов рассказала, чем собирается зарабатывать на жизнь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами