Лолита Милявская объяснилась за пост с поздравлением Зеленского

Певица Лолита Милявская, комментируя упреки в свой адрес из-за поста 2019 года с поздравлениями Владимиру Зеленскому, заявила, что этот шквал критики в ее адрес – это результат работы украинской стороны, которой выгодны внутрироссийские конфликты. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что на фоне удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, ей начали присылать старую публикацию, которую выдают за новую.

Лолита подчеркнула, что никогда ничего не удаляет из своей ленты, у нее нет для этого никаких оснований.

Лолита добавила, что понимает, «кто это работает, для чего это надо». По ее словам, «работает как раз украинская сторона», потому что «это надо только ей».

До этого в социальных сетях начали обсуждать видеозапись с участием певицы Лолиты Милявской, которая была снята в апреле 2019 года.

В ролике артистка выражает надежду на открытие дороги для российских артистов на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах. Она также желает своей родине (певица родилась в Закарпатской ССР) всего лучшего и надеется, что Зеленский не сдаст свои позиции.

Также Лолита после отмены концертов рассказала, чем собирается зарабатывать на жизнь.