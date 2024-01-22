Меладзе перенес концерт в Ташкенте

Концерт Валерия Меладзе, запланированный на 22 января, перенесли на 7 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале iTicket.UZ — компании, занимающейся онлайн-продажей билетов.

«Купленные билеты на 22 января будут действительны на 7 февраля. Администрация приносит свои извинения», — сказано в сообщении.

На канале подчеркивается, что причиной переноса выступления исполнителя стали семейные обстоятельства: 20 января сообщалось, что не стало отца братьев Меладзе Шота. Затем стало известно, что Валерий Меладзе перенес все свои ближайшие концерты. В 20-х числах января Меладзе должен был выступить в Алма-Ате, однако теперь концерты состоятся 2, 4 и 6 февраля.

4 января Ксения Собчак сообщила в Telegram-канале «Кровавая барыня», что Шота Меладзе был госпитализирован. Отец певца находился без сознания в реанимации в одной из подмосковных клиник. Причиной госпитализации стали последствия коронавирусной инфекции.

По данным Telegram-канала, Валерий Меладзе отменил концерты из-за тяжелого состояния родителя и сразу же прилетел с гастролей. Певец все время находился с отцом.

Ранее дочь Валентины Талызиной опровергла слухи о госпитализации актрисы.