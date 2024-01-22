Собравший 8 млн просмотров трек «Дымок» хотят запретить

Представители движения «Ветераны России» пожаловались в Генпрокуратуру России на трек «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера, собравший 8 млн просмотров на YouTube. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, активисты сочли пропагандой наркотиков текст песни. Они считают, что Цыпер призывает «курнуть», ради расслабления.

Shot добавляет, что настоящее имя Ицыка Цыпера Игорь Цыба. Мужчина родился в городе Костанай в Казахстане — в этой стране исполнитель проживает до сих пор. По данным издания, шансонье запрещает обсуждать с кем-либо свою биографию, так как боится «раскрутки его связей с Украиной». По данным издания, Цыба раньше часто посещал Киев и Одессу, так как по национальности является украинцем.

До этого сообщалось, что новый роман российского писателя Владимира Сорокина «Наследие» потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Писатели и активисты направили в Следственный комитет (СК) заявление с требованием провести проверку книги и издательства «АСТ», выпустившего ее.

Они обратили внимание на то, что в книге демонстрируется насилие над детьми. Книгу просят проверить на пропаганду насилия над детьми, нетрадиционных отношений, смены пола и педофилии.

Ранее сообщалось, что шоумен Джигурда просит возбудить уголовное дело на водителя из-за слитого видео.