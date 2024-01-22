Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собравший 8 млн просмотров трек «Дымок» хотят запретить

Shot: активисты потребовали запретить хит «Дымок» из-за пропаганды наркотиков

close
100%
Ицык Цыпер/YouTube

Представители движения «Ветераны России» пожаловались в Генпрокуратуру России на трек «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера, собравший 8 млн просмотров на YouTube. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, активисты сочли пропагандой наркотиков текст песни. Они считают, что Цыпер призывает «курнуть», ради расслабления.

Shot добавляет, что настоящее имя Ицыка Цыпера Игорь Цыба. Мужчина родился в городе Костанай в Казахстане — в этой стране исполнитель проживает до сих пор. По данным издания, шансонье запрещает обсуждать с кем-либо свою биографию, так как боится «раскрутки его связей с Украиной». По данным издания, Цыба раньше часто посещал Киев и Одессу, так как по национальности является украинцем.

До этого сообщалось, что новый роман российского писателя Владимира Сорокина «Наследие» потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Писатели и активисты направили в Следственный комитет (СК) заявление с требованием провести проверку книги и издательства «АСТ», выпустившего ее.

Они обратили внимание на то, что в книге демонстрируется насилие над детьми. Книгу просят проверить на пропаганду насилия над детьми, нетрадиционных отношений, смены пола и педофилии.

Ранее сообщалось, что шоумен Джигурда просит возбудить уголовное дело на водителя из-за слитого видео.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами