Валентину Талызину экстренно госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали народную артистку России Валентину Талызину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на дочь актрисы Ксению.

По данным издания, актриса попала в больницу 21 января. Врачи диагностировали ей бронхопневмонию. Сейчас Талызина находится под капельницами. По словам дочери артистки, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Валентине Талызиной 22 января исполнилось 89 лет. Она сыграла в таких культовых картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Невероятное приключение итальянцев в России» и «Афоня». Всего в багаже у артистки более ста фильмов и сериалов.

20 января сообщалось, что в Театре Моссовета отменили показ спектакля «Волки и овцы» из-за болезни Валентины Талызиной. Вместо этой постановки на Основной сцене театра покажут спектакль «Горе от ума», приобретенные билеты будут действительны на замененный показ.

В спектакле «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского Талызина играет главную роль — помещицы Меропии Мурзавецкой. Премьера спектакля состоялась 22 января 2022 года.

Ранее стало известно, что актера Евгения Герчакова выписали из больницы.