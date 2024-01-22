Победительница «Пацанок» рассказала о первых днях в шоу: «Меня парализовало»

Победительница «Пацанок» Кира Медведева вспомнила, как ей было тяжело адаптироваться к постоянному вниманию камер во время съемок проекта. Об этом шоувумен рассказала YouTube-каналу «Спешл».

«Меня как будто парализовало. Первые четыре недели я не могла говорить на реалити, я не разговаривала на общих сценах психологии, ничего не говорила, не реагировала, потому что я просто тупо не понимала, где нахожусь», — призналась девушка.

По словам Медведевой, ей пришлось привыкать к тому, что ее и еще 15 человек «выдернули» из своей среды.

«Человек 40 на площадке, ты сидишь и тебе говорят: «Расскажи о своей большой травме с мамой», — заявила о своих первых впечатлениях на съемках девушка.

22 августа Медведева рассказывала, что чувствовала себя неуверенно на съемках сериала «Новенький». Она заявила, что сильно боялась в первый съемочный день, однако звезда «Пацанок» не хотела никого подводить. Медведева уточнила, что сыграла героиню с относительно похожим на нее характером.

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