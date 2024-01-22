Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Победительница «Пацанок» рассказала о первых днях в шоу: «Меня парализовало»

Звезда «Пацанок» Медведева призналась, что не могла говорить на съемках

close
100%
FAMETIME TV/YouTube

Победительница «Пацанок» Кира Медведева вспомнила, как ей было тяжело адаптироваться к постоянному вниманию камер во время съемок проекта. Об этом шоувумен рассказала YouTube-каналу «Спешл».

«Меня как будто парализовало. Первые четыре недели я не могла говорить на реалити, я не разговаривала на общих сценах психологии, ничего не говорила, не реагировала, потому что я просто тупо не понимала, где нахожусь», — призналась девушка.

По словам Медведевой, ей пришлось привыкать к тому, что ее и еще 15 человек «выдернули» из своей среды.

«Человек 40 на площадке, ты сидишь и тебе говорят: «Расскажи о своей большой травме с мамой», — заявила о своих первых впечатлениях на съемках девушка.

22 августа Медведева рассказывала, что чувствовала себя неуверенно на съемках сериала «Новенький». Она заявила, что сильно боялась в первый съемочный день, однако звезда «Пацанок» не хотела никого подводить. Медведева уточнила, что сыграла героиню с относительно похожим на нее характером.

Ранее Штурм заявила о черной полосе после участия в шоу «Битва экстрасенсов».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами