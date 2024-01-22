Сын Владимира Высоцкого подарил голос мультяшному медведю

Сын барда Владимира Высоцкого, российский актер театра и кино Никита Высоцкий подарил голос мультяшному медведю. Об этом сообщил Институт развития интернета.

Высоцкий озвучил Медведя-краеведа в мультсериале ГК «Рики» «Мульти-Россия», уже доступных на официальном канале проекта. Новые эпизоды посвящены Хабаровскому краю и Свердловской области.

«Мне импонирует задумка создателей рассказывать детям о красоте родного края, открывать новые факты, интересные маршруты через путешествие моего героя. Проект абсолютно уникальный и, если так можно сказать, всевозрастной. А его пластилиновая стилистика добавляет мультфильму приятную ламповость и тактильность. Кроме того, кажется, что мы с Медведем сошлись не только тембрально, но и чем-то с ним схожи внешне», — говорит Высоцкий.

В Хабаровском крае любознательный Медведь выяснит, откуда можно увидеть Китай и посмотрит на хребты Сихотэ-Алинь и Дуссе-Алинь. В Свердловской области медведю предстоит узнать, где изобрели велосипед, побывать на родине известных рок-музыкантов и отыскать горнозаводскую цивилизацию.

«Мульти-Россия» («Мы живем в России») – цикл анимационных роликов ГК «Рики» о городах и регионах России. Каждый выпуск посвящен одному из городов, регионов или народностей страны.

Накануне родителям рассказали, как ребенок может самостоятельно снять свой мультфильм.

Ранее стало известно, что на Первом канале стартует сериал Егора Кончаловского о блокаде и оттепели «Большой дом» — исторический детектив, созданный при поддержке Института развития интернета.