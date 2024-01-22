«Бандиткой была»: Кира Кауфман вспомнила свое детство с «пацанами»

Актриса Кира Кауфман в интервью WomanHit призналась, что в детстве любила играть с парнями в футбол.

«Да, гоняла с пацанами в футбол, даже на воротах стояла и отбивала мячи. Так что бандиткой была. Но воспитанной. Компании обожала. Мама вспоминает, стоило ей чуть отвернуться, как я уже убегала с кем-то общаться — хоть с бабушками на лавке, хоть с малышами — кстати, всегда находила с ними общий язык», — улыбнулась Кауфман.

При этом артистка отметила, что ее всегда окружали красивые мужчины. В определенный момент Кауфман даже изменила манеру поведения, чтобы привлекать посторонних людей — она старалась не «зажиматься», а вести себя естественно. Девушка убеждена, что именно такие женщины привлекают мужчин.

Кауфман посетовала, что иногда в нее влюблялись не те молодые люди, которые нравились ей самой. В такой ситуации актриса не боялась проявлять инициативу, чтобы быть замеченной понравившимся кавалером.

«Одному я свой номер телефона оставила на салфетке, а выходя из ресторана, засунула ее в задний карман его брюк и шепнула: «Позвонишь!» И это сработало», — посмеялась Кауфман.

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