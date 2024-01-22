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Автор музыки к фильмам Гайдая раскрыл свое отношения к уехавшим за границу артистам

Композитор Зацепин заявил, что не думает об уехавших из России артистах

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Композитор Александр Зацепин признался в беседе с aif.ru, что вообще не думает об уехавших из России артистах.

Зацепин объяснил, что его ничего не связывает с этими людьми.

«Каждый человек может жить в любом месте земного шара. Да, может. Но нужно ли переезжать сейчас, в такое время? Не уверен», — заявил музыкант.

Александр Зацепин начал свою музыкальную карьеру в 1947 году, работая концертмейстером в Новосибирской филармонии. В 1956 году он написал музыку к своему первому фильму «Наш милый доктор». Однако наибольшую известность композитор получил после совместной работы с режиссером Леонидом Гайдаем. Артист является автором песен почти ко всем фильмам кинематографиста.

В 1980-е Зацепин жил в Париже. Он заявил, что сейчас город очень сильно изменился.

«Появились новые заведения, которые открывают иммигранты. В аптеках, кальянных, магазинах рядом с домом работают только иммигранты. Все поменялось», — отметил композитор.

В беседе с изданием Зацепин заявил, что не будет переезжать из России. Он опроверг данные «Википедии» о том, что живет в Швейцарии с семьей дочери. Не живет он и во Франции, куда переезжал в 1980-е к третьей жене.

Ранее стало известно, что Юрий Шевчук и ДДТ впервые дадут концерт в Узбекистане.

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