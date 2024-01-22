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«Всех развели»: Волочкова рассказала о новых союзниках из «Ветеранов России»

Балерина Волочкова заявила, что «Ветераны России» стали ее союзниками

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Из личного архива Анастасии Волочковой

Балерина и блогер Анастасия Волочкова заявила NEWS.ru, что нашла себе новых союзников в лице общественников из организации «Ветераны России».

«Не моя вина, что кто-то выложил мое домашнее видео, так что очернить не получится. «Ветераны России» сначала сделали заявление, не разобравшись в ситуации. Но когда люди услышали мою позицию, посмотрели мою пресс-конференцию, они поняли, что всех развели», — отметила Волочкова.

Девушка уточнила, что после встречи с главой организации Ильдаром Резяповым нашла в лице общественников мощную опору и поддержку. Балерина считает, что никто не станет отменять ее грядущее шоу, так как она ведет себя как истинная патриотка России. К тому же артистка не покинула Родину на фоне геополитической обстановки, как некоторые отечественные знаменитости.

«Я бы хотела сказать, что не нужно уподобляться злым и завистливым людям, которые хотят сделать гадость. Отменить меня, мои шоу просто невозможно. Никто и никогда не сомневался в моем патриотизме», — резюмировала Волочкова.

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