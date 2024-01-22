Певец Айвазов поддержал Хлебникову после слухов об ухудшении здоровья

Певец Александр Айвазов поддержал исполнительницу Марину Хлебникову после слухов о возможных проблемах со здоровьем. Об этом сообщает «Пятый канал».

Айвазов признался, что виделся с Хлебниковой в декабре 2023 года. Они вместе выступали на «Легендах «Ретро FM». По словам певца, артистка находилась в нормальной форме. Он заявил, что Хлебникова уже «не девочка». Однако, как отметил исполнитель, певица продолжает выступать на сцене, когда есть возможность.

Айвазов добавил, что у Хлебниковой есть сложности, про которые он не знает. Но даже если бы знал, то ничего бы о них не сказал, уточнил певец.

«Это моя подруга, которую я знаю с 1987 года. Она мне многим помогла, я с ней занимался вокалом. Она умница большая. У нее был долгий путь, он очень странный для артиста. Это ее право», — рассказал Айвазов.

10 января Telegram-канал Shot сообщил, что у певицы Марины Хлебниковой якобы начали отказывать пальцы рук на фоне прогрессирующего ревматоидного артрита. Shot подчеркивал, что врачи также провели певице пробу Ромберга, которая якобы выявила невротическое расстройство у исполнительницы.

Концертный директор Хлебниковой Данила Прайс заявил, что материалы о проблемах со здоровьем у певицы Марины Хлебниковой ни на чем не основаны.

Ранее бывший продюсер Лободы высмеяла недоброжелателей Пугачевой.