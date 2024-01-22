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«Не пришлось быть фриком»: Бородина о популярности на ТВ

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась, что не стала фриком ради популярности

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и блогер Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвасталась, что ей не пришлось становиться фриком ради популярности на телевидении.

«Слава богу, чтобы стать популярной, мне не пришлось быть фриком ни одного дня. С самого появления на ТВ я получила любовь зрителей. За что очень благодарна», — подчеркнула Бородина.

Телезвезда также обрадовалась тому, что у нее получилось достичь успеха без обмана и интриг. Бородина считает, что достойно справилась с критикой хейтеров, а не «спилась». Блогер убеждена, что своими действиями после двух разводов доказала, что даже после болезненного расставания с супругом можно жить дальше.

Ксения Бородина была замужем дважды. Первым ее супругом стал предприниматель Юрий Будагов в 2008 году. В 2009-м ведущая родила дочь Марусю. Однако через три года после появления на свет ребенка пара развелась.

В 2015-м теледива сыграла свадьбу с бизнесменом Курбаном Омаровым. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. После расставания со вторым мужем Бородина держит свою личную жизнь в секрете. Телеведущая не препятствует общению дочерей со своими отцами.

Ранее Андрей Бебуришвили рассказал, как изменилось отношение фанаток к нему после свадьбы.

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