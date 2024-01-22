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С Филиппа Киркорова взыскали 8 миллионов рублей долга

В Москве с певца Киркорова взыскали 8 миллионов рублей долга по налогам и сборам

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Суд в Москве взыскал с народного артиста России Филиппа Киркорова задолженность по налогам и сборам на сумму почти в 8 миллионов рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В пользу Инспекции Федеральной налоговой службы с Киркорова взыскан долг в размере 7,9 миллиона рублей, также удержана государственная пошлина в доход бюджета города Москвы в размере 24 тысяч рублей.

Судебный приказ в законную силу пока не вступил.

Накануне шоумен Гоген Солнцев выразил мнение, что певица Алла Пугачева косвенным образом повлияла на бойкот Киркорова после «голой» вечеринки Ивлеевой.

«Зря Филипп говорит про Пугачеву. Понятно, что он ее не забыл. И, быть может, до сих пор скучает. Но Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след», — заявил Солнцев.

Ранее композитор Александр Зацепин назвал враньем слухи о переезде во Францию.

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