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Дмитрий Глуховский* пытается тайно вывезти из России более 200 миллионов рублей

Shot: писатель Дмитрий Глуховский тайно продает две квартиры в центре Москвы

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Global Look Press

Писатель Дмитрий Глуховский (признан в РФ СМИ-иноагентом) тайно пытается продать две свои квартиры в Москве общей стоимостью около 210 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, автор серии книг «Метро» решил переписать собственность на 71-летнюю женщину, чтобы никто не догадался о его намерениях избавиться от жилья в России. Отмечается, что Глуховский владеет двумя смежными квартирами на улице Петровке в центральном районе столицы. Писатель купил две квартиры еще в 2020 году, сейчас же решил переписать недвижимость на свою мать Ларису, которая сразу же стала продавать жилье по закрытым базам с повышенной секретностью. Избавиться от квартир Глуховскому пока не удалось.

Известно, что Басманный суд Москвы заочно назначил Глуховскому наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением на 4 года права администрировать сайты электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета.

Следствие установило, что с 10 марта по 10 мая 2022 года покинувший пределы России Глуховский разместил на своих личных страницах в социальных сетях тексты и видеоролики с недостоверной информацией о якобы совершенных российскими военнослужащими умышленных преступлениях во время специальной военной операции на Украине. Глуховский арестован заочно и объявлен в розыск.

Ранее писатели попросили проверить новый роман Сорокина на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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