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Мария Аронова назвала главную ошибку русского кино

Актриса Мария Аронова заявила, что артистам стоит платить за подготовку к кино

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Актриса Мария Аронова назвала главной ошибкой русского кино то, что артисты не работают до начала съемок. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

Аронова уверена, что актерам стоит давать деньги для того, чтобы те занимались подготовкой к картине. Она вспомнила, как Владимир Машков уехал жить в Одессу, чтобы подготовиться к съемкам сериала «Ликвидация». По ее мнению, такая практика должна быть повсеместной и оплачиваемой.

«Нельзя играть брата и сестру, если вы вместе не пожили. Вот этого у нас нет. А веры в предлагаемые обстоятельства, которой нас учат на первом и втором курсах, когда мы изучаем систему Станиславского, маловато. Спектакль же не выпускается за четыре дня», — поделилась актриса.

Аронова сравнила съемки с работой в театре. По ее словам, подготовка к спектаклю в академическом театре занимает не менее трех месяцев. Она не понимает, почему в кино не делают так же.

Аронова отметила, что из-за того, что сейчас мир ускорился, молодым артистам сложнее сниматься.

«В этом и есть разница между профессиональным взрослым артистом и молодым. И молодой артист ничего сделать не может. У него четыре ключа на связке. А у меня 185, потому что я 30 лет занимаюсь этой профессией. Он когда заработает эти ключи-то? Вот в чем ошибка. Вот в чем неправильность», — заявила артистка.

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