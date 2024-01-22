Пальто из «Слова пацана» выбрал рабочую профессию

Юный актер Леон Кемстач признался, что выбрал рабочую профессию и пока не собирается поступать в театральный вуз. 15-летнюю звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» цитирует «СтарХит».

Молодой человек собрался учиться на инженера-строителя, потому что мечтает о своей строительной компании. При этом бросать актерскую профессию он не собирается.

«Я хочу стать знаменитым актером и строить дома. Чтобы у меня был пассивный доход от компании и я спокойно, не думая ни о чем, снимался. Хорошо открывать бизнес, когда уже получил признание», — сказал Кемстач.

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«Чем ты блатнее в России, тем ты успешней. Чем ты успешнее, тем ты любимей девочками, пиликающими на скрипке и Лерами Кудрявцевыми», — поделился наблюдениями он.

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