Названа причина отъезда Анны Asti из России

Певица Анна Asti уехала из России ближе к океану и теплу для реабилитации после перенесенной операции на ступне. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник из окружения артистки.

По информации источника, у Анны Asti диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера. Отмечается, что она не могла нормально ходить из-за судорог в ноге. Ранее певица продемонстрировала разрушенный сустав, на месте которого появилось новообразование.

Отмечается, что ее отъезд из России не связан с ее «отменой» после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Певица намерена вернуться в РФ и возобновить свою деятельность.

19 января стало известно, что Анна Asti улетела из России сразу же после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой и отмены своих концертов.

После этого певица снизила ценники на выступления на корпоративах после «голой» вечеринки.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Анна Asti была в ужасе после вечеринки Ивлеевой.

Ранее сообщалось, что Анне Asti нашли замену на крупном корпоративе после «голой» вечеринки.