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Митя Фомин: мама живет в отвратительных условиях, к ней приходят люди, и мне неудобно

Певец Митя Фомин рассказал, что его мама живет в отвратительных условиях

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Пресс-служба Мити Фомина

Известный российский исполнитель Митя Фомин заявил, что его мама, которая проживает в Новосибирске, живет в «отвратительных условиях». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

«Моя мама живет в отвратительных условиях. Я ей говорю: «Мам, к тебе приходят люди, которые знают, что я твой сын, и мне становится неудобно, ведь я знаю, что ты можешь жить лучше». Я купил ей квартиру, отремонтировал, но сейчас сдаю. Она не захотела поехать по нескольким причинам, и она может перечислять эти причины тысячами», — заявил Фомин.

17 января Митя Фомин поддержал рэпершу Инстасамку (Дарью Зотееву) из-за частой критики в ее адрес.

Также Фомин шуточно ответил на вопрос о том, как относится к звездам, которые попали на эстраду через постель.

До этого Митя Фомин не исключил возможное объединение группы Hi-Fi вместе со старыми участниками коллектива.

Ранее Митя Фомин вспомнил, как отправился в пешее паломничество в польский монастырь.

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