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Леонид Ярмольник соберет друзей на свое 70-летие

Актер театра и кино Леонид Ярмольник отметит 70-летие с друзьями

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Леонид Ярмольник, известный актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий, отмечает свое 70-летие. В этот день он планирует провести время с друзьями в России, а затем займется своей работой — премьерой фильма, подготовкой к спектаклям в «Современнике» и Театре Эстрады, пишет ТАСС.

В интервью журналистам Ярмольник рассказал о своем отношении к возрасту: он не обращает на него внимания и продолжает активно трудиться. В ближайшее время у него запланированы премьера фильма «Мастер и Маргарита», где он играет доктора Стравинского, а также спектакль «203-205» с Мариной Нееловой в театре «Современник» и постановка «И снова с наступающим» в Театре Эстрады. Кроме того, весной выйдет новый фильм с участием Ярмольника — сказка «Летучий корабль».

Артист признается, что не может сидеть на месте и нуждается в постоянной работе. Он получает много предложений от сценаристов, но соглашается только на те, которые ему действительно нравятся. Всего Ярмольник снялся почти в 150 кинокартинах и продолжает активно работать в своей профессии.

Леонид Ярмольник родился в Приморском крае 22 января 1954 года и окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Он проработал в Театре на Таганке восемь лет и стал известен благодаря выступлениям в телепередаче «Вокруг смеха». Актер также много работал на телевидении, вел собственные программы и был членом жюри в играх КВН.

Несколько недель назад Ярмольник высказался об уехавших из России артистах.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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