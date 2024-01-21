У актера «Ленкома» нашли более 150 граммов наркотических веществ в квартире

У актера театра «Ленком» Андрея Гариста в квартире нашли 167,05 грамма марихуаны. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, девушка артиста вызвала полицию из-за того, что мужчина в нетрезвом состоянии изрезал ей руку ножом. Источник сообщил, что Гарист со своей возлюбленной отдыхали в квартире в Даниловском районе Москвы. В определенный момент партнеры поссорились и мужчина порезал девушке кисть. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили у Гариста марихуану и задержали его.

Сейчас против актера возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Гарист находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 10 лет тюремного срока.

Вечером 17 января был задержан актер Анатолий Руденко. Актер сильно занервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Тогда правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона.

Ранее адвокат Славы и Успенской рассказала, что ждет пойманного с наркотиками актера.