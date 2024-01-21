Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У актера «Ленкома» нашли более 150 граммов наркотических веществ в квартире

Shot: у актера Андрея Гариста в квартире нашли наркотики после пьяной драки

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

У актера театра «Ленком» Андрея Гариста в квартире нашли 167,05 грамма марихуаны. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, девушка артиста вызвала полицию из-за того, что мужчина в нетрезвом состоянии изрезал ей руку ножом. Источник сообщил, что Гарист со своей возлюбленной отдыхали в квартире в Даниловском районе Москвы. В определенный момент партнеры поссорились и мужчина порезал девушке кисть. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили у Гариста марихуану и задержали его.

Сейчас против актера возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Гарист находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 10 лет тюремного срока.

Вечером 17 января был задержан актер Анатолий Руденко. Актер сильно занервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Тогда правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона.

Ранее адвокат Славы и Успенской рассказала, что ждет пойманного с наркотиками актера.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами