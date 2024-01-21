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В Минкульте РФ отреагировали на пожар в картинной галерее в Абхазии

Любимова назвала пожар в здании картинной галереи в Сухуме настоящей трагедией

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Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала пожар в Абхазской государственной картинной галерее в Сухуме настоящей трагедией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Настоящая трагедия в Сухуме. Думаем вместе с коллегами из Абхазии, чем помочь», — написала она.

До этого МЧС Абхазии сообщило, что в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар.

Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр рассказала, что на втором этаже здания, где и произошло возгорание, располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч экземпляров. По последним данным министерства культуры республики, из пожара удалось спасти около 150 картин.

В МВД Абхазии сообщили, что одной из возможных причин возникновения пожара в картинной галерее Союза художников Абхазии в Сухуме мог стать поджог.

Ранее в Махачкале потушили возгорание двух многоквартирных домов.

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