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Сергей Жорин рассказал, что грозит рэперам Baby Melo и Badri после задержания на концерте

Адвокат Жорин заявил, что рэперам Baby Melo и Badri грозит до 15 суток ареста

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babymelo_1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звездный адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru заявил, что задержанным во время концерта рэперам Baby Melo и Badri грозит до 15 суток ареста.

«Существует статья 20.1 КоАП, в которой говорится о том, что нецензурная лексика в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство. В качестве наказания предусматривается штраф и административный арест до 15 суток», — уточнил Жорин.

При этом правозащитник подчеркнул, что ответственность за рэперов будут нести родители, если им еще не исполнилось 16 лет. Вместе с этим Жорин напомнил, что сотрудники правоохранительных органов изначально присутствовали на концерте. Адвокат считает, что это может быть связано с изначальной установкой задержать артистов.

«То, что на концерте правоохранительные органы заранее были наготове, говорит о том, что задача — привлечь к ответственности за что-либо — стояла изначально. Возможно, что причиной было что-то иное. Например, общественная позиция», — резюмировал Жорин.

Накануне сообщалось, что Badri и Baby Melo задержали во время концерта в клубе «Гигант-Холл» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что причиной задержания могла быть ненормативная лексика, прозвучавшая со сцены. По другой версии, сотрудников полиции могли вызвать после избиения некой девушки в другом заведении.

Ранее стало известно, каким образом Пугачева повлияла на «отмену» Киркорова в России.

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