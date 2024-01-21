Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала о здоровье актрисы

Спортсменка Анна Шукшина, внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказала о том, что бабушка не совсем поняла ее работу в сериале «Балабол» из-за проблем со слухом. Этим наследница поделилась в беседе с Woman.ru.

«Маме понравилось, она тоже, как и я, осталась довольна. А бабушка не совсем поняла, что и к чему. Но ей сложно объяснять, она многое не слышит», — призналась девушка.

Шукшина призналась, что сама осталась в восторге от своего дебюта в кино. По словам девушки, она играла сотрудницу ЧОПа — участвовала в постоянных драках, погонях, но также у ее героини получилась любовная линия.

18 октября 2023 года Лидия Федосеева-Шукшина в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым обратилась к внучке Анне с просьбой оставить борьбу за квартиру в Москве. 85-летняя артистка хочет, чтобы ее квартира осталась в качестве памяти о ней и о Василии Шукшине.

По мнению пенсионерки, ее внучка совершает преступление против семьи. Дочь актрисы Ольга Шукшина уточнила, что Анна заблокировала ее и бабушку и не выходит с ними на связь.

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