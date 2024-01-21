Волочкова рассказала, почему у нее на руках появляются волдыри после цветов

Балерина и блогер Анастасия Волочкова в разговоре с «Пятым каналом» заявила, что на ее руках появляются волдыри после контакта с шипами.

«Дело в том, что я очень боюсь иголок, и у меня настолько чувствительная кожа, если вот комар человека укусит — раз-раз, и все прошло. А у меня сразу какой-то волдырь», — посетовала Волочкова.

Она уточнила, что волдыри появляются у нее в том числе и от белых роз, которые могут уколоть балерину своими шипами. Несмотря на это Волочкова признается, что по-прежнему сильно любит цветы.

На празднике в честь 48-го дня рождения танцовщица также похвасталась подарком от главы организации «Ветераны России» Ильдара Резяпова, который преподнес танцовщице военную форму и берцы. Балерина похвалила подарок, а также заметила, что экипировка ей пришлась практически по размеру.

«Ушьем, у меня есть швеи для этого. Они мне шили 200 костюмов на шоу, и на штаны найдут возможность», — улыбнулась танцовщица.

Ранее Сергей Соседов заявил, что Киркорова стали «отменять» не из-за вечеринки Ивлеевой.