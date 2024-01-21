Стало известно, каким образом Пугачева повлияла на «отмену» Киркорова в России

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с mk.ru выразил мнение, что Алла Пугачева косвенным образом повлияла на бойкот Филиппа Киркорова после вечеринки Ивлеевой.

«Зря Филипп говорит про Пугачеву. Понятно, что он ее не забыл. И, быть может, до сих пор скучает. Но Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след», — заявил Солнцев.

Он напомнил, что и сам планировал записать дуэт с Пугачевой, но после недавних событий решил отложить совместную композицию в долгий ящик.

При этом недавно музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что Филиппа Киркорова стали «отменять» из-за того, что он надоел россиянам. При этом критик считает, что Киркоров является далеко не лучшим артистом российской эстрады. Соседов напомнил, что музыкант самолично назвал себя «королем», подражая Алле Пугачевой, которая после участия в «Евровидении» получила прозвище Примадонна.

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