Пострадавший при пожаре Басов заболел коронавирусом и заразил семью

Супруга Александра Басова Юлия Яновская рассказала об ухудшении здоровья режиссера, который заболел коронавирусом. Ее слова передает The Voice.

«Он не может говорить, ходить, температура не спадает, плохая сатурация легких, высокое давление...» — призналась женщина.

Яновская призналась, что заболела вся семья режиссера — сама Яновская и ее мать также чувствуют себя плохо. По словам женщины, первым заразился коронавирусом Басов в больнице, где лежал после пожара. Семья режиссера поблагодарила Союз кинематографистов РФ за помощь. Яновская призналась, что коллеги ищут больницу в Москве, куда можно перевезти супруга для лечения с учетом, что на данный момент режиссера тяжело транспортировать. Сейчас Басов находится в ковидном госпитале в Подмосковье.

20 января стало известно, что режиссер и сценарист Александр Басов, сын актера Владимира Басова от актрисы Валентины Титовой, потерял дом и едва не угорел при пожаре. По словам режиссера, возгорание произошло в котельной, и он надышался дымом от горящего пластика. К тому моменту, когда приехали пожарные, Басов смог погасить открытый огонь.

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