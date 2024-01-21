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Немоляева пожалела, что была неправильной матерью для сына

Актриса Немоляева призналась, что неправильно воспитывала сына

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НТВ

Актриса Светлана Немоляева призналась в ошибках, которые совершила во время воспитания своего сына Александра. Об этом народная артистка рассказала в программе «Эксклюзив с Дмитрием Борисовым», опубликованной на Rutube.

«Если бы начать жизнь сначала, я бы Шурика иначе воспитывала. Прощала бы, старалась бы больше понять, больше объяснить, выслушать», — заявила звезда «Служебного романа».

Она призналась, что была строгой матерью и часто ограничивала сына. Она считает, что Александру «доставалось» от нее в детстве. По словам Немоляевой, она также уделяла больше времени работе, нежели воспитанию ребенка. Сейчас бы артистка поставила на первый план именно семью.

В ноябре Немоляева заявила, что ревновала мужа Александра Лазарева к партнерше по фильму «Еще раз про любовь» Татьяне Дорониной. Она призналась, что ей было неприятно смотреть на то, как ее супруг обнимается и целуется с другой актрисой.

«Мы с Сашей прожили 50 лет. А этот фильм вышел, когда нашему Шурику исполнился год — сын у нас родился в 1967-м. Конечно, я ревновала», — призналась она.

Ранее сообщалось, что Кай Метов поддержал Кудрявцеву после расставания с мужем.

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