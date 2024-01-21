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Стало известно, во сколько Долиной обошелся отпуск на Мальдивах

НТВ: певица Лариса Долина потратила в отпуске минимум 2 млн рублей

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dolinalina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лариса Долина потратила порядка 2 млн рублей за 11 дней во время своего январского отпуска на Мальдивах. Об этом сообщает телеканал НТВ, ссылаясь на свои «скромные подсчеты».

По данным издания, певица вместе со своей внучкой Александрой и дочерью Ангелиной остановились в пятизвездочном отеле на острове Манафару. У них была собственная вилла с бассейном и выходом к пляжу. Во время отдыха Долина занималась рыбалкой и снорклингом — подводным плаванием на малой глубине.

Лариса Долина стала мамой в 1983 году. Она родила дочь Ангелину от музыканта Анатолия Миончинского, за которым была замужем с 1980 по 1987 год. В 2011-м Лариса Долина стала бабушкой: Ангелина родила девочку, которую назвали Александрой.

В ноябре Лариса Долина призналась, что похудела на 20 кг благодаря интервальному голоданию. По словам звезды, она отводила на еду всего 5-6 часов в сутки. Певица также опубликовала фото в розовом пиджаке и отметила, что теперь ей идут все цвета.

«Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне не свойственную уверенность, что я — самая красивая в мире. Это я к тому, что могу позволить себе сегодня облачаться в одежду вот таких ярких, обнадеживающих цветов и самой радоваться, что вроде красиво!» — поделилась она (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

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