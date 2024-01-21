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Геннадий Хазанов раскритиковал Павла Волю за мат в юмористическом номере

Актер Геннадий Хазанов признался, что не смог досмотреть до конца стендап Воли

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Геннадий Хазанов на шоу «Секрет на миллион» признался, что ему не нравится юмор Павла Воли из-за наличия нецензурной лексики.

«Я говорю, что дело во мне. Я вот слушаю этих людей (современных комиков. — «Газета.Ru») и очень редко, когда это вызывает у меня улыбку. Почти никогда», — уточнил Хазанов.

При этом артист подчеркнул, что ему нравится Демис Карибидис. Он считает комика одаренным артистом с яркой индивидуальностью. Хазанов также похвалил творчество Михаила Галустяна, которому, по мнению артиста, не удалось вырасти во что-то «более крупное».

«Галустян формировался и работал, когда не нашлось ни режиссера Георгия Данелии, ни режиссера Эльдара Рязанова. Не нашелся художник, который мог бы трансформировать его дарование во что-то крупное, но его вины в этом нет», — пояснил Хазанов.

Юморист рассказал, как однажды пришел на совместное выступление Воли и Мартиросяна. Юмор последнего Хазанову пришелся по душе, но концерт он досматривать не стал, так как Воля стал использовать ненормативную лексику, чтобы рассмешить публику.

«Его партнеру (Павлу Воле. — «Газета.Ru») стало обидно, что этот (Мартиросян. — «Газета.Ru») имеет успех. И он решил догнать его и прыгнуть с ним на одну ступеньку этого трамвая, но у него не получалось. И тогда он стал прибегать к ненормативной лексике», — возмутился артист.

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