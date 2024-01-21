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Филипп Киркоров обиделся на участника «Фабрики звезд» из-за Лолиты

Певец Легостаев признался, что Киркоров обиделся на него из-за песни Лолиты

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clublegostaev/VK

Певец и бывший участник шоу «Фабрика звезд» Константин Легостаев в интервью Яне Чуриковой рассказал, как на него обиделся Филипп Киркоров из-за песни для Лолиты.

По словам артиста, он не сумел попасть в финал передачи, но его пригласили на заключительный концерт в «Олимпийский». На мероприятии к нему подошел Киркоров и признался, что ему очень понравился трек «Расскажи, как надо любить». Через три недели Легостаеву позвонила Лолита, которая захотела купить эту песню на условиях автора и позвала его в гости для обсуждения сотрудничества.

«Я приехал, мы договорились, все в порядке. Как автор за эту песню я получил «Песню года». Через полгода мы пересеклись на одном из концертов с Филиппом. Он ко мне подбегает и говорит: «Кость, я же тебе тогда говорил, что эта песня нравится мне», — вспомнил Легостаев.

Музыкант же оправдался тем, что не давал Киркорову никаких обещаний, так как не смог понять намерений артиста. При этом Легостаев признался, что старший коллега чуть ли не обиделся на него из-за песни. Тем не менее после этой ситуации музыкант написал для Киркорова еще два трека.

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