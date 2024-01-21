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Дава сыграл удачливого игромана в комедийном сериале

Блогер Дава исполнил роль игромана в сериале «Ресторан по понятиям»

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tnt_online/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Дава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал отрывок из комедийного сериала «Ресторан по понятиям».

Бывший Ольги Бузовой появился в 11-й серии 3-го сезона шоу. Дава исполнил роль игромана, который ставит весь выигрыш с рулетки на число 17 и побеждает. По сюжету сериала персонажу Давы постоянно не везет в азартных играх, но бандит по кличке Килька становится его талисманом, который приносит удачу.

Во втором сезоне сериала Давида Дадунашвили четыре бывших вора-рецидивиста, оставившие криминал позади, ведут бизнес рестораторов по закону. Когда рядом появляется конкурент — веганский ресторан, — бывшие преступники задумываются о том, чтобы вспомнить старые навыки и устранить соперников «по понятиям».

В главных ролях в картине Владимир Вдовиченков, Владимир Сычев, Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Кай Метов, Виктория Богатырева, Любовь Успенская, Люся Чеботина, Мария Кравченко и другие.

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